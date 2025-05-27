Dolar
38.98
Euro
44.34
Altın
3,293.14
ETH/USDT
2,647.70
BTC/USDT
109,674.00
BIST 100
9,248.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da 29 Mayıs'ta toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Hasan Hüseyin Kul  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
İstanbul'da 29 Mayıs'ta toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak

İstanbul

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbullular 29 Mayıs Perşembe günü, "Kişiselleştirilmiş İstanbulkart" ile entegrasyona dahil İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul'un fethi, aynı zaman çeşitli etkinliklerle de kutlanacak. 29 Mayıs'ta Edirnekapı'dan Saraçhane'ye yürüyüş yapılacak. Yürüyüşün ardından Saraçhane'de "Yüksek Sadakat" konseri düzenlenecek.

Aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi, ücretsiz gezilebilecek. Ücretsiz girişten yararlanmak için Radar Türkiye uygulamasının "İşlemler" sekmesinde yer alan karekodun girişte gösterilmesi ve kimlik kartının ibraz edilmesi yeterli olacak.

Hafta sonu da "Fetih'in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi ve Fetih'in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi" yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 23 bin işçi greve çıkıyor
Ordu'da boğazına erik kaçan lise öğrencisi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
İstanbul'da 29 Mayıs'ta toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak
Samsun-Ordu kara yolunda kütle kayması nedeniyle 1250 metre uzunluğundaki alan kamulaştırılacak
Uzmanından kurban seçimi ve kesimiyle ilgili dikkat edilecek hususlar

Benzer haberler

İstanbul'da 29 Mayıs'ta toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak

İstanbul'da 29 Mayıs'ta toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet