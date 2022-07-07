Dolar
17.30
Euro
17.60
Altın
1,740.97
ETH/USDT
1,219.40
BTC/USDT
20,893.00
BIST 100
2,425.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kadir Şeker tahliye oldu
logo
Gündem

İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseltildi.

Tolga Yanık   | 07.07.2022
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu

İstanbul

İTO açıklamasına göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için Oda'nın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Daha önceki tarifede 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 14,28 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 3 TL'den satılması kararlaştırılmıştı.

Buna göre, ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 33,3 zam gelmiş oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Şehit Koca ve Sarı son yolculuklarına uğurlandı
Hacı adaylarının Arafat heyecanı
Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Memet Gezer tutuklandı

Benzer haberler

İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu

İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu

Haziran ayında en çok şehirlerarası otobüs bileti fiyatı arttı

İstanbul turizmde Avrupa destinasyonlarını geçti

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan "ekmek fiyatı" açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan "ekmek fiyatı" açıklaması
Türkiye ticaretinin 137 yıllık tarihi dijital arşive aktarıldı

Türkiye ticaretinin 137 yıllık tarihi dijital arşive aktarıldı