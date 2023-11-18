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İstanbul Valisi Gül'den "fırtına" uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen fırtına konusunda tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Başak Akbulut Yazar  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
İstanbul Valisi Gül'den "fırtına" uyarısı

İstanbul

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Rüzgarın etkisini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini aktaran Gül, "Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadesini kullandı.

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