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İstanbul Valisi Gül, Darülaceze'yi ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Mehmet Kara  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
İstanbul Valisi Gül, Darülaceze'yi ziyaret etti

istanbul

Şişli'deki Darülaceze Başkanlığında Vali Gül'ü, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve görevliler karşıladı. Gül, Darülaceze sakinlerine burada karanfil verdi, yeni yıllarını kutlayarak sohbet etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gül, 2023'ün son gününü gecenin geç saatlerine kadar ziyaretlerle geçireceğini söyledi.

Darülaceze'yi de sık sık ziyaret ettiğini belirten Gül, "Buradaki fizik şartlar, temizlik, hijyen ziyaret ettiğimiz evlerden hiçbir eksikliği yok. Burada kalan sakinlerin mutluluğunu, gözlerindeki ışıltıyı görüyoruz. Darülaceze Başkanımız olmak üzere tüm ekibe, gönüllülere ve hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir gücü. Başkanımız burada 50 yıl kalan sakinlerimizin olduğunu söyledi. Devlet 50 yıl bir şekilde kardeşlik, ağabeylik, evlatlık yapıyor. Allah devlete zeval vermesin. Sakinlerimize de sağlık, afiyet içinde bir hayat nasip etsin." diye konuştu.

Yeni yıl kutlamalarına ilişkin Gül, şunları kaydetti:

"Yeni yıl tedbirlerimiz hem asayiş hem diğer alanlarda en üst düzeyde. Halen de devam ediyor. Vatandaşın kamu hizmeti almasının önünde bu akşam da yarın tatilde de herhangi bir eksiğimiz yok. Nöbetçi olması gerekenler nöbetçi. Özetle dünden farklı bir gün olmayacak. Takvim yapraklarından bir yaprak eksiltiyoruz. Temennimiz 2024'ün 2023'ten daha huzurlu olması. Özellikle dünyada zulmün, haksızlığın ortadan kalkması, insanların barış, huzur içinde bir yaşantı sürmesini temenni ediyoruz. Devletimize, milletimize de Allah'tan güç kuvvet vermesini temenni ediyoruz."

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