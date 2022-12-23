Dolar
18.68
Euro
19.82
Altın
1,796.90
ETH/USDT
1,219.90
BTC/USDT
16,846.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Paris'te, bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi
logo
Gündem

İstanbul Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

İstanbul Valiliği, vatandaşların, Valilik ve diğer kurumların ismini kullanarak yardım talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesini istedi.

Muhammed Gencebay Gür   | 23.12.2022
İstanbul Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde kendisini Valilik çalışanı, kaymakam ve benzeri unvanlar kullanarak tanıtan kişi veya kişilerce vatandaşlardan çeşitli yardım taleplerinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Valiliğimizin hiçbir mensubu, herhangi bir sebeple vatandaşlarımızdan maddi yardım talebinde bulunamaz. Vatandaşlarımızın güven ve iyi niyetlerini suistimal ederek menfaat temini amacını taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili olarak vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeye davet ediyoruz.''

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta deniz kenarındaki restoranın balkonu çöktü, 4 kişi yaralandı
Muğla'da kedi ve köpek ölülerinin bulunduğu evden 2 kamyon çöp çıkarıldı
İstanbul Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı
Emine Erdoğan: Bizlerle başlayan Sıfır Atık hareketi gelecek nesillere miras kalacak
Fethiye’de kaçak yapı yıkımları sürüyor

Benzer haberler

İstanbul Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

İstanbul Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

İstanbul Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet