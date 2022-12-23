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Muğla'da kedi ve köpek ölülerinin bulunduğu evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Marmaris'te çok sayıda kedi ve köpeğin ölüsünün bulunduğu evde temizlik yapıldı.

Sabri Kesen   | 23.12.2022
Muğla'da kedi ve köpek ölülerinin bulunduğu evden 2 kamyon çöp çıkarıldı Fotoğraf: Sabri Kesen / AA

Muğla

Armutalan Mahallesi'ndeki müstakil evde 5 kişilik ekip tarafından yapılan çalışmayla 2 kamyon çöp çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık'ta Armutalan Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda hayvan ölüsü olduğu ihbarı üzerine Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle belirtilen adrese gitmişti.

Aramada çok sayıda çürümüş kedi ve köpeğe rastlanılması üzerine kiracı olarak oturan H.A, gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderilmişti.

Belediye ekipleri evde sağ kalabilen kedi ve köpekleri hayvan barınağına götürmüştü.

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