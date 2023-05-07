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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde, halka hitap ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de Şavkar Cimnastik Ailesi Buluşması programında konuşuyor
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İstanbul trafiğinde "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi" dolayısıyla kent trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

Filiz Kınık Öz, Zeynep Rakipoğlu  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
İstanbul trafiğinde "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu Fotoğraf: Ali Atmaca - AA

İstanbul

Miting için evlerinden çıkan vatandaşların, kentin dört bir yanından otomobilleri, toplu taşıma araçları ve parti otobüsleriyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ulaşmaya çalışması trafik oluşturdu.

Bazı vatandaşlar miting alanına, araçları ile konvoy oluşturup gelirken bazıları da yoğunluk nedeniyle D-100 karayolu Atatürk Havalimanı katılımında araçlarından inip yürüyerek ulaştı.

Araçlarıyla miting alanına gelmek isteyenler nedeniyle D-100 karayolu Zeytinburnu istikametinden havalimanına doğru trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Mitinge katılacak vatandaşlar metro, otobüs durakları ile metrobüs hatlarında da yoğunluk oluşturdu.

Ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile miting alanına ulaşan vatandaşlar, 15 ayrı kontrol noktasından geçip içeri alınıyor.


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