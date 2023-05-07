Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde, halka hitap ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de Şavkar Cimnastik Ailesi Buluşması programında konuşuyor
logo
Gündem

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Fatih Azgın  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerleriyle evleri su bastı, araçlar sular altında kaldı.

Ekipler, su baskınlarının yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Malatya'da tanıtıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı
İstanbul trafiğinde "Büyük İstanbul Mitingi" yoğunluğu
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bartın'da tanıtıldı

Benzer haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Hatay'daki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 13'e çıktı

Adana Demirspor sahasında kazandı

Finallerde depremde hayatını kaybeden KKTC'li öğrenciler için yarışacaklar

Finallerde depremde hayatını kaybeden KKTC'li öğrenciler için yarışacaklar
Güney Ege için sağanak uyarısı

Güney Ege için sağanak uyarısı
Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet