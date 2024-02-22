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İstanbul polisinden "huzur uygulaması"

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı.

Mehmet Ali Derdiyok, İlyas Kaçar  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
İstanbul polisinden "huzur uygulaması" Fotoğraf: İlyas Kaçar/AA

İstanbul

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Uygulamada bazı araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki uygulama noktalarında ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

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