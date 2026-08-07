İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Maltepe ve Beyoğlu merkezli faaliyet gösteren, "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "çökme ve haraç alma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mesken ve iş yeri kurşunlama", "uyuşturucu ve silah ticareti", "tehdit" ile "nitelikli hırsızlık" suçlarına ilişkin 22 farklı olaya karıştıkları belirlenen suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri İstanbul, Sakarya, Yalova ve Antalya'da 56 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 2'si 18 yaşından küçük 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, suçlarda kullanıldığı değerlendirilen 7 ruhsatsız tabanca, 827 fişek, balistik yelek, uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.