Dolar
17.94
Euro
18.37
Altın
1,765.08
ETH/USDT
1,709.40
BTC/USDT
23,844.00
BIST 100
2,557.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Uğur İslamoğlu   | 29.07.2022
İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı

İstanbul

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul'da 10, Van ve Muğla'da 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Adreslerdeki aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maden Kurtarma Yarışması'nın ikincisi 20-23 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı
Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması sürüyor
Sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de

Benzer haberler

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda 21 gözaltı

Meksika'da tarihi operasyon: 1,5 tondan fazla kokain ele geçirildi

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 42 şüpheli yakalandı
Şehit Binbaşı Kulaksız'ın firardaki son failinin yakalanması ailesi için 'müjdeli haber' oldu

Şehit Binbaşı Kulaksız'ın firardaki son failinin yakalanması ailesi için 'müjdeli haber' oldu
Adana'da FETÖ'cü firari 2 polis saklandıkları ormanlık alandaki bağ evinde kıskıvrak yakalandı

Adana'da FETÖ'cü firari 2 polis saklandıkları ormanlık alandaki bağ evinde kıskıvrak yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet