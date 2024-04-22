Dolar
32.51
Euro
34.64
Altın
2,331.45
ETH/USDT
3,193.20
BTC/USDT
66,303.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul için sıcaklık uyarısı

İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklığın 24-26 dereceye ulaşmasının beklendiği belirtilerek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Semra Orkan  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
İstanbul için sıcaklık uyarısı

Istanbul

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hafta boyunca İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklığın 24-26 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün bölgede sıcaklıkların artacağına ilişkin açıklaması ve verilerine de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 123. sayısını yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti
İstanbul için sıcaklık uyarısı
Türkiye ile Irak arasında 26 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

İstanbul için sıcaklık uyarısı

İstanbul için sıcaklık uyarısı

Türkiye'de Mart 2024, önceki yıllara göre 1,5 derece daha sıcak geçti

AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

Dünya genelinde geçen ay, "en sıcak mart" olarak kayıtlara geçti

Dünya genelinde geçen ay, "en sıcak mart" olarak kayıtlara geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet