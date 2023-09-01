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İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul'da hafta sonu sabah saatlerinde sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi.

Elif Küçük  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 29 derece civarında seyredeceği, gökyüzünün de parçalı bulutlu olacağı kaydedildi.

Kentte, hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklıkların 15 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında ya da 2 ila 4 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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