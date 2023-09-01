Dolar
26.72
Euro
29.06
Altın
1,950.46
ETH/USDT
1,646.20
BTC/USDT
26,057.00
BIST 100
7,983.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda devam ediyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan’da Türkgözü Gümrük Kapısı Açılış Töreni’nde konuşuyor
logo
Gündem

Kandil ve Asos’a düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatında, 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposunun imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Kandil ve Asos’a düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek amacıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere saat 00.30'da hava harekatı düzenlendi.

Harekatla, teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilerek terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildi.

Harekat öncesinde hedeflerin özenle seçildiği belirtilen açıklamada, harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihi, dini, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Adıyaman'da yaptırılan prefabrik anaokulu açıldı
Dışişleri Bakanlığından Güney Afrika’ya bir binada çıkan yangın nedeniyle taziye mesajı
Sağlık Bakanı Koca: Kuduz aşısıyla ilgili herhangi bir sorunumuz yok, yeterince aşımız var
Sinop'ta balıkçılar sezonun ilk avından boş döndü

Benzer haberler

Kandil ve Asos’a düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Kandil ve Asos’a düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: Terörle mücadele Suriye krizinin çözümü için kilit öneme sahip

Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet