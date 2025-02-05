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İstanbul için kar yağışı uyarısı

Kentte öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen kar yağışının cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesi tahmin ediliyor.

Mücahit Türetken  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen kar yağışının cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, AKOM'da, belediye birimlerinin yanı sıra Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ olmak üzere 28 birim temsilcisiyle olumsuz hava koşullarına karşı koordinasyon çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının etkili olmaya başladığı aktarılan açıklamada, Meteoroloji tahminlerine göre, yağışın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı, buzlanmaya karşı gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde tuzlama çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Kar yağışına karşı Kuzey Marmara Otoyolu ekiplerinin 99 ton tuz, 22 ton solüsyon, ICA ekiplerinin 74 ton tuz, 26 ton solüsyon, 7 ton üre, İBB yol bakım ekiplerinin 65 ton tuz kullandığı vurgulanan açıklamada, şu ana kadar 462'si erkek, 76'sı kadın toplam 538 kişinin İBB tesislerinde misafir edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, sokak hayvanlarının beslenmesi için de İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin 520 noktada günlük 2 ton besleyici kuru mama dağıttığı bildirildi.

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