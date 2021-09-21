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İstanbul Havalimanı'nda 8 ayda ele geçirilen malzemeler sergilendi

Ürünler arasında antika silahlar, 2 milyon 500 bin dolar değerinde sahte ve gerçek saatler, elektronik sigara, kanser ilacı, çok sayıda sahte pasaport, kimlik belgesi, içki ve sigaralar yer alıyor.

Kenan Irtak   | 21.09.2021
İstanbul Havalimanı'nda 8 ayda ele geçirilen malzemeler sergilendi Fotoğraf: Kenan Irtak - Anadolu Ajansı

İstanbul

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanında, 8 ayda ele geçirilen çok sayıda silah, saat, kanser ilacı, sahte pasaport, kimlik belgesi, cep telefonları ile alkol ve tütün ürünlerini sergiledi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri havalimanı yolcu girişi ve arındırılmış alanda son 8 ayda, 2 milyon 500 bin dolar değerinde sahte ve gerçek saatler, 500 bin dolar değerinde 10 bin karton elektronik sigara ve bu sigaralara ait 500 makine, 2 milyon dolar değerinde kanser ilacı, farklı ülkelere ait çok sayıda sahte pasaport ile kimlik belgesi, içki ve sigaralar ele geçirdi.

Yaptığı çalışmalarla pasaport kontrol noktalarında sahte pasaportun önüne geçen polis ekipleri, 8 ayda Türkiye'ye hava yoluyla kaçak yolcu girişine izin vermedi. Bu kapsamda Türkiye sahte pasaportla girmeye ve çıkmaya çalışan terör örgütü üyesi 187 kişi de yakalandı.

Antika silahlar ele geçirildi

Ekiplerin bu yılın 8 alında ele geçirdiği çok sayıda malzeme havalimanındaki emniyet şube müdürlüğünde basın mensuplarına gösterildi.

Sergilenen malzemeler arasında antika silahlar da dikkati çekti. İspanya'dan aldığı antika silahları Türkiye aktarmalı ülkesine götürmek isteyen Ummanlı yolcundan şüphelenen ekipler, valiz aramasında 1800'lü yıllara ait antika silahların yanı sıra İspanyalı gemiciler tarafından kullanılan 18 bin dolar değerindeki bir tüfek ele geçirdi.

Kobra yılanı başıyla süslenmiş ve içinden kılıç çıkan baston da sergilenen malzemeler arasında ilgi gördü.

Son 8 ayda havalimanında çok sayıda alkol ve tütün mamulü de yakalayan ekiplerce ayrıca, bin 875 kişiye işlem yapıldı.


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