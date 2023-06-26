Dolar
25.88
Euro
28.22
Altın
1,932.22
ETH/USDT
1,878.40
BTC/USDT
30,223.00
BIST 100
5,709.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Havalimanı yolcu sayısında yeni rekora ulaştı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün yapılan 1593 uçuşla 252 bin 364 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı, günlük yolcu sayısında rekor kırdı.

Kenan Irtak  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
İstanbul Havalimanı yolcu sayısında yeni rekora ulaştı

İstanbul

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine gidenler havalimanlarında yoğunluk oluşturuyor.

Yolcu yoğunluğunun arttığı İstanbul Havalimanı'nda da yeni bir rekora ulaşıldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda dün yapılan 1593 uçuş ile 252 bin 364 yolcu seyahat etti.

Bu rakamla açılışından bugüne kadar geçen sürede en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı'nda "günlük yolcu sayısı rekoru" kırıldı.

11 Haziran'da da uçuş sayısı rekoru kırıldı

Ramazan Bayramı'nın son günü olan 23 Nisan 2023'te yapılan 1548 uçuş ve 244 bin 709 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında yılın ilk rekoruna imza atmıştı.

İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları arasında 10 Haziran'da İstanbul'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla kente gelen futbolseverlerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda 11 Haziran'da 1684 uçuş gerçekleştirilmişti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatının (EUROCONTROL) verilerine göre, 2019 yılının Eylül ayında, Almanya'da bulunan Frankfurt Havalimanı'nın 1624 uçuş rakamını geçen İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük uçak iniş-kalkış sayısına ulaşılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, Münbiç'te PKK/KCK-PYD/YPG'li 11 teröristi etkisiz hale getirdi
İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı yolcu sayısında yeni rekora ulaştı

İstanbul Havalimanı yolcu sayısında yeni rekora ulaştı

Bakan Uraloğlu, bazı köprü ve otoyollar ile havalimanlarında araç ve yolcu rekoru kırıldığını bildirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Sezona yoğun bir şekilde, rekorlar kırarak girdik

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu aştı

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet