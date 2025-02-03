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İstanbul Havalimanı ocak ayını zirvede tamamladı

İstanbul Havalimanı, ocak ayında günlük ortalama 1427 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Gökhan Yılmaz  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
İstanbul Havalimanı ocak ayını zirvede tamamladı

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 1 Ocak-1 Şubat dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" verileri yayınladı.

Buna göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1427 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1296 uçuşla Londra Heathrow, 1221 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1181 uçuşla Paris- Charles De Gaulle ve 1127 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

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