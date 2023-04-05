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İstanbul Havalimanı, 2022'de dünyanın en yoğun 10 havalimanından biri oldu

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI World) yayımladığı ''2022 Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı'' listesinde 7'nci sırada yer aldı.

Gökhan Yılmaz  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
İstanbul Havalimanı, 2022'de dünyanın en yoğun 10 havalimanından biri oldu

İstanbul

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Havalimanları Konseyinin yayımladığı Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı listesinde, 2022 yılında 64 milyondan fazla yolcu ağırlayarak 7. sırada yer aldık. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Havalimanı listede, Atlanta, Dallas, Denver, Chicago, Dubai ve Los Angeles havalimanlarının ardından 7'nci sırada yer aldı.

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