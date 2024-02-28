İstanbul Havalimanı 12-18 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı, 12-18 Şubat'ta günlük ortalama 1302 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
İstanbul
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 12-18 Şubat tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.
Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1302 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1271 uçuşla Londra Heathrow ve 1265 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.