İstanbul Dostluk Vakfı "Çınarlar Buluşması" düzenledi

İstanbul Dostluk Vakfının "Çınarlar Buluşması"nda, Milli Görüş hareketinin çeşitli dönemlerine tanıklık eden katılımcılar hatıralarını ve tecrübelerini anlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi'ndeki kahvaltı programına, 1969'daki Bağımsızlar Hareketi, MNP, MSP ve Refah Partisi dönemlerinden itibaren birbirlerini tanıyan isimler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından başlayan programın açılış konuşmasını, İstanbul Dostluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aluç yaptı.

Programda, eski bakanlardan Hasan Aksay, emekli din görevlisi İmdat Kaya, mali müşavir Süleyman Mercümek, iş insanları İdris Yeşil ve Rıdvan Dildar konuştu.

Katılımcılar, yılların birikimi olan tecrübelerini aktararak, bugüne ve geleceğe yönelik tavsiyelerde bulundu.

Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, eski bakanlardan İdris Güllüce, eski belediye başkanları Arif Calban ile Hasan Tahsin Usta, eski milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ve Mukadder Başeğmez, tarihçi ve yazar Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile sivil toplum kuruluşlarından bazı yöneticiler de hazır bulundu.

Konuşmaların ardından program, hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

