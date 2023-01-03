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İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

Muhammed Gencebay Gür, İlyas Kaçar, Mustafa Hatipoğlu   | 03.01.2023
İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Metin Yüksel Kaya - AA

İstanbul

İstanbul Boğazı ve çevresinde başlayan sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Beşiktaş, Bebek ve Arnavutkoy sahilde, Beykoz, Ümraniye, Kadıköy ve Üsküdar, Çekmeköy, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalan sürücüler, kontrollü şekilde ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün civarında, Anadolu Hisarı, Kanlıca ve Çubuklu sahillerinde de sisin yer yer etkili olduğu gözlendi.

Şehir Hatları, birçok vapur seferinin yapılamadığını duyurdu 

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, hava muhalefeti (sis) sebebiyle Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye seferlerinin yapılamadığı belirtildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiği de sis nedeniyle çift yönlü olarak 1 Ocak sabahı trafiğe kapatılmıştı.

Kent geneli trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre yüzde 60 olarak ölçüldü.

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