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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı

Arızalanan kuru yük gemisi dolayısıyla çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik, güney-kuzey yönlü açıldı.

Başak Akbulut Yazar  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail'den Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Akıntıburnu önlerinde makine arızası yapan 106 metre boyundaki B LINE isimli kuru yük gemisine, KURTARMA-5 römorkörümüz ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak çift yönde askıya alındı." bilgisi verildi.

KEGM'den olaya ilişkin yapılan ikinci paylaşımda, B LINE isimli geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-5 römorkörü eşliğinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildiği duyuruldu.

Geminin demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı.

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