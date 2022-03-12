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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi.

Muhammed Gencebay Gür   | 12.03.2022
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme'ye demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Çalışmaların ardından ATOLL isimli gemi, Kıyı Emniyetine bağlı ekipler tarafından Ahırkapı'ya çekildi.

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