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Başkentte toplu taşıma ücretine zam

ANKARAY, metro, EGO otobüsleri ile ÖHO ve ÖTA'larda tam biniş ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseltildi.

Ömer Olcay   | 12.03.2022
Başkentte toplu taşıma ücretine zam

Ankara

Ankara'da toplu taşıma araçlarının kontak kapatma eyleminin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplu taşıma araçlarında tam biniş ücretinin 6,5 lira olmasını öngören teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunca oy çokluğuyla kabul edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yavaş'ın dün özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu.

UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi.

Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle, öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4,25, tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı.

Yeni fiyat tarifesi, 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Öte yandan, 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı.

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