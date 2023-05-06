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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yelken yarışı nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Elif Küçük  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, BAU Bosphorus Sailing Cup Yelken Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı'nın saat 08.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi.

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