Dolar
34.27
Euro
37.11
Altın
2,755.34
ETH/USDT
2,620.60
BTC/USDT
71,244.00
BIST 100
8,945.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" düzenleniyor. DRON - Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası, İstanbul Boğazı'ndaki mücadeleyle tamamlanıyor.
logo
Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Zeynep Rakipoğlu  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Dolmabahçe Sarayı önünde yapılıyor.

Bu kapsamda Boğaz'daki gemi trafiği bir süreliğine çift yönlü askıya alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Gürz-24 Operasyonu'nda turuncu kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyonda 33 şüpheli yakalandı
Amazon Türkiye, Cumhuriyet Bayramı'nı "ATATÜRK 1881-1919" filminin özel gösterimiyle kutladı
Emine Erdoğan: Ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz

Benzer haberler

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Emine Erdoğan: Ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, kutlama mesajı paylaştı

Spor dünyasından Cumhuriyet Bayramı mesajları

Spor dünyasından Cumhuriyet Bayramı mesajları
Mersin'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel "deniz gözü" gösterisi yapıldı

Mersin'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel "deniz gözü" gösterisi yapıldı
Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor

Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet