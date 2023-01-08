Dolar
18.77
Euro
20.00
Altın
1,866.63
ETH/USDT
1,262.90
BTC/USDT
16,928.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katılıyor.
logo
Gündem

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Muhammed Gencebay Gür, Şükrü Gündüz   | 08.01.2023
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 04.35 itibarıyla İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşandığı görüldü.

İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor

Kentin bazı noktalarında sis yoğunluğu etkili oluyor.

Gece saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı’nda başlayan sis, kentin bazı noktalarında etkisini sürdürüyor.

Özellikle boğaz çevresinde görüş mesafesini düşüren sis, Beykoz, Ümraniye ve Sarıyer ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy ve Kağıthane’de etkili oluyor.

TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda da bazı noktalarda sisin görüş mesafesini etkilediği görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehitlerin izinde yürümek için binlerce vatandaş Allahuekber'de bir araya geldi
Türkiye ve dünya gündemi
Beykoz’da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Mütefekkir yazar Yaşar Kaplan hayatını kaybetti

Benzer haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği tek yönlü açıldı

İstanbul Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet