İstanbul Bilgi Üniversitesinde final sınavları planlandığı tarihte yapılacak

YÖK'ten yapılan açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğrenciler, akademisyenler ve aileler için kritik önem taşıyan sürecin, eğitim-öğretimin kesintisiz devamını sağlayacak şekilde sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı kararı ile öğrencilerin eğitim haklarının korunması, akademik ve idari personelin mağduriyet yaşamaması, ailelerin beklentileri ve yüksek kamu yararı gözetilerek üniversitenin, mevcut yapısıyla faaliyetlerine devam etmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Kararın ardından Kayyım Mütevelli Heyeti'nin yeniden görevine döndüğü, rektörlük çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversite yönetiminden alınan bilgiye göre, akademik takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bahar dönemi final sınavları daha önce ilan edilen program doğrultusunda 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bilimsel ve sosyal etkinlikler de planlandığı gibi devam edecek. Üniversitenin akademik kadrosu, mevcut insan kaynağı ve kurumsal yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın mağduriyet yaşamaması yönündeki hassasiyetle güçlü bir irade ortaya koymuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetleri güvence altındadır ve kesintisiz devam edecektir. YÖK olarak süreci ilk andan itibaren büyük bir dikkat ve sorumlulukla takip ettik, takip etmeye de devam ediyoruz. Bizim önceliğimiz her zaman öğrencilerimizin geleceği, eğitim hakkının korunması ve yükseköğretim sistemimizin istikrarıdır.

Öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin herhangi bir belirsizlik yaşamaması için tüm tedbirler alınmıştır. Bahar dönemi final sınavları ilan edilen akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Artık öğrencilerimiz ve ailelerimiz müsterih olsun. Sınav dönemi yaklaşırken öğrencilerimiz sınavlardan başka hiçbir konuya odaklanmasınlar. Bu vesileyle öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin ve tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve huzurla geçecek nice bayramlar temenni ediyorum."

İstanbul Bilgi Üniversitesinden eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin açıklama

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada da "Cumhurbaşkanımızın takdirleri doğrultusunda alınan karar ile üniversite olarak temel önceliğimiz olan öğrencilerimizin eğitim haklarının korunması, akademik ve idari kadromuzun hak ve çalışma düzeninin güvence altına alınması, ailelerimizin beklentileri ve yüksek kamu yararı gözetilmiş, üniversitemizin faaliyetlerine mevcut yapısıyla devam etmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu doğrultuda kayyum mütevelli heyetinin yeniden görevine başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizin akademik ve idari yönetim süreçleri planlandığı şekilde işlemeye devam etmektedir. Rektörlüğümüz ve ilgili tüm birimlerimiz, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Öğrencilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri olan akademik takvimde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi final sınavları, daha önce ilan edildiği şekilde 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir."

Bilimsel araştırmalar, akademik çalışmalar, öğrenci kulübü faaliyetleriyle sosyal ve kültürel etkinliklerin de planlandığı şekilde devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, Mütevelli Heyetimiz ile üniversitemizin üst düzey akademik ve idari yöneticilerinin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiş, süreç yönetimi, koordinasyon ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alınmıştır. 'Okul için değil, yaşam için öğrenmeli' mottosuyla çıktığı eğitim yolculuğunda bu yıl 30. yılını dolduran üniversitemiz, kurumsal birikimiyle eğitim, araştırma ve bilimsel üretim faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Öğrencilerimizin, akademik ve idari kadromuzun, ailelerimizin gönül rahatlığıyla geleceğe odaklanmalarını temenni ediyor, bu süreçte gösterdikleri güven, sağduyu ve kurumsal aidiyet için onlara teşekkür ediyoruz."