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Isparta'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yalçın Çelen  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Isparta'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Isparta

Güneykent Beldesi Baladız Mahallesi'nde T.A.(9), sokakta oynadığı sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köpeğin başından ve sol kolundan ısırdığı çocuk, ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan Güneykent Belediyesinin sahipsiz hayvanları toplatacağı bildirildi.

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Isparta'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
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