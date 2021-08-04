Isparta'da Kovada Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Isparta
Kovada Milli Parkı'nda Denizaltı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, 5 itfaiye, 2 arazöz, çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.
Bölge halkı da traktörlerle su taşıyarak ekiplere destek verdi.
Yangın, geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.