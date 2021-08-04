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Isparta'da Kovada Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yalçın Çelen   | 04.08.2021
Isparta'da Kovada Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

Kovada Milli Parkı'nda Denizaltı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, 5 itfaiye, 2 arazöz, çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Bölge halkı da traktörlerle su taşıyarak ekiplere destek verdi.

Yangın, geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


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