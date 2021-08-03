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Isparta'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Yalçın Çelen   | 03.08.2021
Isparta'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Isparta

Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor.

Çandır Köyü ile Yıldız ve Camili mahallerinin çevresinde etkili olan yangının bir an önce kontrol altına alınması için mücadele ediliyor.

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