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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuşuyor. Isparta’da eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğü ve 5 askerin şehit olduğunu bildirildi. Olay yerinden yayındayız.
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Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu.

Bilal Altıok, Yalçın Çelen, Hatice Özdemir Tosun, Oğuzhan Sarı  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta/Ankara

Vali Erin, yaptığı açıklamada, helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirterek, "Keçiborlu'da Kara Havacılık Okulu var, orada düzenli olarak eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü." dedi.

Vali Erin, olay yerinde olduklarını ve inceleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Helikopterdeki şehitlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu belirtildi.

MSB: 6 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada ise şunları kaydetti:

"Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."

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