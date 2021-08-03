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İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

Muğla'da orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla süren havadan etkin müdahaleye İspanya'nın 2 uçağı da destek veriyor.

Durmuş Genç   | 03.08.2021
İspanya'dan gönderilen 2 yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı

Muğla

Dalaman Havalimanı'na konuşlanan uçaklar, Yangın Yönetim Merkezince verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katılıyor.

İspanya'nın gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı Dalaman'da göreve başladı

Muğla'da orman yangınlarının kontrol altına alınması amacıyla süren havadan etkin müdahaleye İspanya'nın 2 uçağı da destek veriyor. Dalaman Havalimanı'na konuşlanan uçaklar, Yangın Yönetim Merkezince verilen koordinatlar doğrultusunda orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katılıyor.Türkiye'ye gelen 27 kişiden oluşan İspanyol ekip, Türk yetkililerle durum değerlendirmesi yaptı. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )

27 kişiden oluşan İspanyol ekip, gün içerisinde Marmaris, Milas, Köyceğiz ilçelerindeki yangınlara müdahalede bulundu.


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