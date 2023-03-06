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İskenderun'da etkili olan lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı.

Ferdi Uzun, Mehmet Çalık   | 06.03.2023
İskenderun'da etkili olan lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Hatay

İskenderun Körfezi'nde etkili olan lodos, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Limana demirleyen balıkçı teknelerinden bazıları lodos nedeniyle battı.

Balıkçılardan bazılar da teknelerinin batmaması için çalışma yapıyor.

Teknelerin yanındaki bir tırın da suyun içinde olduğu görüldü.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kıyı bandının zarar gördüğü ilçede lodosun etkisiyle yükselen deniz sularının caddelere kadar gelmesi nedeniyle belediye ekipleri çalışma yapıyor.

İskenderun Belediyesi ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

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