İskenderun Körfezi'nde 3 hortum oluştu
İskenderun Körfezi'nde yan yana 3 hortum meydana geldi.
Hatay
Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede denizde görülen hortumlar, karaya doğru bir süre ilerledi.
Kısa sürede etkisini kaybeden hortumlar gözden kayboldu.
Sahil kesiminde bulunan bazı vatandaşlar hortumları cep telefonlarıyla kayda aldı.
Hortumun ardından şehir merkezinde rüzgar ve sağanak etkisini göstermeye başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.