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İskenderun Körfezi'nde 3 hortum oluştu

İskenderun Körfezi'nde yan yana 3 hortum meydana geldi.

Burak Milli   | 15.10.2022
İskenderun Körfezi'nde 3 hortum oluştu

Hatay

Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede denizde görülen hortumlar, karaya doğru bir süre ilerledi.

Kısa sürede etkisini kaybeden hortumlar gözden kayboldu.

Sahil kesiminde bulunan bazı vatandaşlar hortumları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Hortumun ardından şehir merkezinde rüzgar ve sağanak etkisini göstermeye başladı.

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