Dolar
18.57
Euro
18.06
Altın
1,643.89
ETH/USDT
1,284.70
BTC/USDT
19,151.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında incelemelerde bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra ilçesindeki maden ocağı önüne kurulan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Mobil Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmaları inceliyor
logo
Gündem

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezinde kayak sezonu öncesi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Barış Yalçınkaya   | 15.10.2022
Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Erzincan

Kış tatilini Ergan Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlamaya hazırlanan merkezde, senaryo gereği, telesiyej ve gondolda mahsur kalanların kurtarılması için bölgede güvenlik önlemi alındı.

JAK ve AFAD ekipleri, daha sonra halatla telesiyej ve gondola tırmanıp burada mahsur kalanları indirdi.

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdür Vekili Abdurrahim Duman, gazetecilere, kayak sezonunun sona ermesi sonrası yaklaşık 5 aylık süreçte tesislerin mekanik ve elektrik bakımlarının yapıldığını anlattı.

Yeni sezonunun yaklaşması dolayısıyla olası olumsuzluklara hazırlık amacıyla tatbikat düzenlediklerini belirten Duman, "JAK ve AFAD ekipleriyle bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. Teknik personelimiz de görev aldı. Kayak merkezimizin daha güvenilir olduğunu da tatbikatla tespit etmiş olduk. Merkezimiz kar yağışıyla kayak tutkunlarını ağırlamaya başlayacak, misafirlerimizle güzelleşip hayat bulacak." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan maden ocağında incelemelerde bulunuyor
Neşet Ertaş'ın eserlerinin televizyonda izinsiz çalınması davası yeniden görülecek
İklim değişikliği 2050’ye kadar milyonlar için açlık ve yoksulluk riski yaratabilir
İstanbul'da tedavileri süren maden ocağı patlamasında yaralananların yakınları hastanede bekliyor

Benzer haberler

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

AFAD: Amasra'da maden ocağındaki patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir

NATO Avrupa’da nükleer caydırıcılık tatbikatı yapacak

'Islah ettiği' kuzularıyla üretimi ve hayvan sayısını artırdı

'Islah ettiği' kuzularıyla üretimi ve hayvan sayısını artırdı
AFAD'dan deprem testi uyarısı

AFAD'dan deprem testi uyarısı
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet