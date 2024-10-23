İş dünyası, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.
İstanbul, Ankara
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin göz bebeği kurumu olan TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetlediklerini bildirdi.
Avdagiç, "TUSAŞ'a saldırı Türkiye'nin varlığına ve bekasına saldırıdır. Bu terör saldırısını gerçekleştirenler ve uzantıları, amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. İş dünyası olarak alçak teröristlere karşı devletimizin daima yanındayız ve tam dayanışma halindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
"Saldırının hedefi Türkiye'nin huzuru ve artan savunma gücü"
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da saldırının hedefinde Türkiye'nin huzuru ve TUSAŞ'ın temsil ettiği güçlü savunma sanayisinin bulunduğunu belirtti.
"Bu saldırının barış çağrıları yapılırken gerçekleşmesi, ilk hedefin Türkiye'nin huzuru olduğunun açık göstergesidir." ifadesini kullanan Kopuz, TUSAŞ'ın Türkiye'nin yüz akı kuruluşlardan olduğunu vurguladı.
Kopuz, Türk savunma sanayisinin olağanüstü bir gelişme içinde olduğunu, yerlileşme oranının sürekli arttığını, savunma sanayisinde dünyada söz sahibi ülkeler arasına girildiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bunun da etkisiyle topraklarımızdaki terörün belini kırdık, sınır ötesini temizliyoruz. Bugün SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı gezdik. Dosta güven, düşmana korku veren çok güçlü bir savunma sanayimiz var. Bu nedenle saldırının ikinci hedefi Türkiye’nin artan savunma gücüdür. Kim terörden besleniyorsa kim Türkiye'nin artan savunma gücünden rahatsız oluyorsa fail odur. Kim savunma sanayisi pazarlarını kaybetmeye başladıysa fail odur. Kim Türkiye'ye rağmen bölgeyi dizayn edemeyeceği kaygısı duymaya başladıysa fail odur."
Kopuz, bu tip saldırıların Türkiye'ye zarar veremeyeceğini, bilakis Türkiye'yi güçlendireceğini belirterek, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
"TUSAŞ güçlenen savunma sanayimizin parlayan yıldızı"
Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap ise bu saldırı ile son yıllarda terörün belini kıran ve hem bölgesinde hem de ülke içinde büyük bir huzura kavuşan Türkiye'nin istikrarının ve savunma sanayisinin hedef alındığını kaydetti.
Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıktığına, bu alandaki proje sayılarının artık binlerle ifade edildiğine dikkati çeken Kap, Türkiye'nin özellikle küresel insansız hava aracı pazarında lider olduğunu vurguladı.
Kap, "TUSAŞ da güçlenen savunma sanayimizin parlayan yıldızı olarak öne çıkıyor. Ülkemizin huzuruna ve savunma sanayimizin parlayan yıldızı TUSAŞ'a yönelik bu saldırı asla amacına ulaşamayacak ve Türkiye'ye asla zarar veremeyecek. ÖNSİAD olarak her zaman devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre ve onun destekçilerine lanet olsun." ifadesini kullandı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, terörün hiçbir zaman hedefine ulaşamayacağını, terörle mücadelede devletin sonuna kadar yanında olacaklarını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Savunma sanayimize yapılan bu terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Alçak saldırının sadece savunma sanayisine değil, aynı zamanda ülkenin güvenliğine, bağımsızlığına ve geleceğine yapılmış bir saldırı olduğunun altını çizen Palandöken, "Bu tür saldırılarla ülkemizi zayıflatmaya çalışan karanlık güçler, şunu bilmelidir ki milletimizin birliği, beraberliği ve direnci, hiçbir zaman kırılmayacak, aksine bu tür haince girişimler karşısında daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.
Ankara Ticaret Odası
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da saldırıyı lanetleyerek, şunları kaydetti:
"Patlama ve çatışmalarda hayatını kaybeden TUSAŞ çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve TUSAŞ ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Üretim gücümüzü sekteye uğratmaya teşebbüs eden, ülkemize ve savunma sanayimize zarar veren hainler, bu girişimlerinin bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Milletimizin başı sağ olsun."
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise sosyal medya paylaşımında, "Savunma sanayimizin göz bebeği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan TUSAŞ çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.