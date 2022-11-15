İrem Bağları'nda sonbahar renkleri dron ile görüntülendi
Iğdır'daki İrem Bağları sonbahar renklerine büründü.
Iğdır
Ağrı Dağı'nın kuzeyinde, Iğdır'ın Melekli beldesinde bulunan İrem Bağları'nda birbirinden farklı meyve ağaçları, tarla ve bahçeler bulunuyor.
Yurdun en kurak alanlarından olan Ağrı Dağı eteklerindeki arazilerde yer alan bahçelerin bulunduğu alan bir vahayı andırıyor.
Sonbahar renklerine bürünen İrem Bağları, AA ekibince dronla görüntülendi.
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