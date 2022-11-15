Dolar
18.61
Euro
19.26
Altın
1,772.31
ETH/USDT
1,265.10
BTC/USDT
16,863.00
BIST 100
4,646.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumu gerçekleşiyor Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının meydana geldiği alandan yayındayız
logo
Gündem

İrem Bağları'nda sonbahar renkleri dron ile görüntülendi

Iğdır'daki İrem Bağları sonbahar renklerine büründü.

Hüseyin Yıldız   | 15.11.2022
İrem Bağları'nda sonbahar renkleri dron ile görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız - AA

Iğdır

Ağrı Dağı'nın kuzeyinde, Iğdır'ın Melekli beldesinde bulunan İrem Bağları'nda birbirinden farklı meyve ağaçları, tarla ve bahçeler bulunuyor.

Yurdun en kurak alanlarından olan Ağrı Dağı eteklerindeki arazilerde yer alan bahçelerin bulunduğu alan bir vahayı andırıyor.

Sonbahar renklerine bürünen İrem Bağları, AA ekibince dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Eskişehir'de soğuk hava, sis ve buzlanmaya neden oldu
İrem Bağları'nda sonbahar renkleri dron ile görüntülendi
AYM, iş arkadaşıyla yaptığı yazışmalar nedeniyle işten çıkarılmayı hak ihlali saydı
50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı "Girdap Operasyonu" başlatıldı

Benzer haberler

İrem Bağları'nda sonbahar renkleri dron ile görüntülendi

İrem Bağları'nda sonbahar renkleri dron ile görüntülendi

Kahramanmaraş'ın "gizemli gölü"ne sonbahar renkleri hakim oldu

Gümüşhane'deki 'Örümcek Ormanları'ndan sonbahar manzaraları

Memleketinin güzelliklerini dörtlüklerle anlatan Karslı çobanın "şiir" tutkusu

Memleketinin güzelliklerini dörtlüklerle anlatan Karslı çobanın "şiir" tutkusu
Sakarya'daki Maden Deresi doğaseverlere sonbaharın güzelliklerini yaşatıyor

Sakarya'daki Maden Deresi doğaseverlere sonbaharın güzelliklerini yaşatıyor
Diyarbakır'daki bazı tarihi mekanlar FPV dron ile görüntülendi

Diyarbakır'daki bazı tarihi mekanlar FPV dron ile görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet