Eskişehir'de soğuk hava, sis ve buzlanmaya neden oldu
Eskişehir'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Eskişehir
Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Sabah araçlarını çalıştırmak isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.
Şehrin bazı bölgelerinde etkili olan sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi yer yer azaldı.
Porsuk Çayı çevresinde ise sisten dolayı güzel görüntüler oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.