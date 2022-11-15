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Eskişehir'de soğuk hava, sis ve buzlanmaya neden oldu

Eskişehir'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Deniz Açık   | 15.11.2022
Eskişehir'de soğuk hava, sis ve buzlanmaya neden oldu Fotoğraf: Deniz Açık/AA

Eskişehir

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Sabah araçlarını çalıştırmak isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Şehrin bazı bölgelerinde etkili olan sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi yer yer azaldı.

Porsuk Çayı çevresinde ise sisten dolayı güzel görüntüler oluştu.

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