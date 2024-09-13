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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl’de “Solhan Belediyesi Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
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Gündem

Irak'ın kuzeyine 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen hava harekatlarında 19 teröristin etkisi hale getirildiğini bildirdi.

İsmet Karakaş  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Irak'ın kuzeyine 19 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

13.09.2024


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