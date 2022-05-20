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Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir asker şehit oldu.

Zafer Fatih Beyaz   | 20.05.2022
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın, EYP'ye basarak yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Erbaşı'nın ailesine acı haber verildi

Şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, İstihkam Uzman Çavuş Erbaşı'nın (25) babası Salih Erbaşı'nın Ağaçören ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.

Şehidin yakınları gözyaşı döktü, sinir krizi geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehidin baba ocağı ile evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehit Erbaşı'nın 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

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