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Gündem

Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Eda Özdener   | 12.08.2021
Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı sonucu bir asker şehit oldu

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgesine PKK'lı teröristlerce havan saldırısı düzenlendiği belirtildi.

 

Saldırıda bir askerin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.

Paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhal karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir." bilgisi verildi.

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