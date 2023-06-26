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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmet Tosun  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." vurgusu yapıldı.

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