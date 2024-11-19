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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor." notuyla yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

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