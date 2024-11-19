Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor." notuyla yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.
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Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde… pic.twitter.com/YNVJ8RTQU7