Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.
Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2023
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.… pic.twitter.com/K5NeiG8ieA
Kararlılıkla sürdürülen operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.