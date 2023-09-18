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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.

Kararlılıkla sürdürülen operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

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