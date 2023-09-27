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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor." ifadesine yer verildi.

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