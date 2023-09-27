Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2023
Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EO5CpnyNNy
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.