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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 13.07.2021
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'yı hava harekatları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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