Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'yı hava harekatları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Terör örgütü PKK’yı hava harekâtları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2021
Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/EGfAsl7cES