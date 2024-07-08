Irak'ın kuzeyinde 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 Doçka mühimmatının ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik'in terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildiği aktarılarak, ele geçirilen mühimmatın görüntülerine yer verildi.
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PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/JOq0Oso3Hl