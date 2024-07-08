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Muş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği selde tarım arazileri zarar gördü

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir kişinin akıntıya kapılarak hayatını kaybettiği selde, tarım arazileri zarar gördü.

İbrahim Yaldız, Veysel Eşin  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Muş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği selde tarım arazileri zarar gördü Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Dün ilçeye 42 kilometre uzaklıktaki Bahçe köyünde sağanak sonrası meydana gelen sel, bazı ahır, tarım arazileri ve bahçelere zarar verdi.

Nazar Karataş'ın akıntıya kapılarak hayatını kaybettiği selin ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile AFAD ekipleri zarar tespit çalışması yürütecek.

Köy sakinlerinden Yılmaz Vural, AA muhabirine, dün akşam şiddetli yağmurla beraber sel meydana geldiğini söyledi.

Herkesin sele kapılan Karataş'ı kurtarmak için seferber olduğunu belirten Vural, "Bir kişinin selle beraber aşağı indiğini gördük. Kendi imkanlarımızla sudan çıkarıp ekiplere teslim ettik. Keşke bu olay olmasaydı çok üzüldük. Daha önce böyle bir felaket görmedik. Selde kaya ve taşlar geldi. Yaklaşık 400 dönüm tarım arazisi zarar gördü." dedi.

Arazisi zarar gören Sabri Öztürk de "Bir anda sel oldu. Bir ses duyduk, ailecek koştuk. Bir kişi sele kapılmıştı, çok üzüldük. Yollar selden kapandı." diye konuştu.

Selin kapattığı yolların iş makineleriyle yeniden açıldığını anlatan Mahmut Öztürk de zarar gören arazi ve ahırlar için çalışma başlatılmasını istedi.

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